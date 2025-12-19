Peran Ayah Masih Rendah, Gerakan Ambil Rapor Jadi Langkah Awal Keterlibatan Orang Tua

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah sekolah mulai menggiatkan gerakan ayah mengambil rapor sebagai bagian dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan langsung ayah dalam proses pendidikan, termasuk hadir ke sekolah untuk menerima hasil belajar anak.

Ketua Tim Kerja Umum dan BMN BKKBN Perwakilan Jawa Timur Iwan Yulianto menjelaskan gerakan tersebut menjadi upaya untuk menguatkan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Iwan sendiri hadir sebagai ayah dari siswa kelas 7 SMPN 22 Surabaya.

“Ini adalah salah satu bentuk GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang secara teknis diwujudkan melalui gerakan ayah mengambil rapor anak,” kata Iwan, Jumat (19/12).

Dia menjelaskan hasil data Pembangunan Keluarga (PK) 2025 menunjukkan masih adanya 25,8 persen fenomena fatherless di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan satu dari empat keluarga masih memiliki ayah yang kurang terlibat dalam pengasuhan.

“Keterlibatan ayah itu masih rendah. Padahal peran ayah, terutama keterlibatan emosional dan pendidikan, sangat penting untuk mendukung kualitas dan prestasi akademis anak,” ujarnya.

Iwan menambahkan BKKBN terus memperkuat program-program yang mendorong partisipasi orang tua, khususnya ayah, untuk terlibat aktif dalam kehidupan anak.

Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk mencegah anak terpengaruh berbagai risiko negatif yang marak saat ini. Salah satu wali murid, Sadiq, mengaku sudah terbiasa berbagi peran dengan istrinya dalam mengambil rapor anak, bergantung pada waktu dan kondisi.

“Memang kalau anak saya yang SMP saya yang ngambil, kalau yang SD saya juga, kalau yang SMA ibunya. Dari dulu memang begitu,” kata Sadiq.