Ubaya Kirim Dokter dan Psikolog untuk Korban Bencana Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) memberangkatkan tim pertama ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, Rabu (17/12). Tim tersebut akan menyalurkan bantuan langsung sekaligus membuka layanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak.

Bantuan yang dibawa antara lain sembako, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, peralatan sekolah, hingga kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, Ubaya juga membuka posko kesehatan gratis yang melibatkan dokter dari Fakultas Kedokteran Ubaya dan RS Ubaya, serta posko edukasi kesehatan dan pendampingan psikososial oleh tim Fakultas Psikologi.

Rektor Ubaya Dr Benny Lianto mengatakan, distribusi bantuan tahap awal dilakukan di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebelum dilanjutkan ke wilayah Aceh Tamiang.

“Duka dan keprihatinan mendalam bagi saudara-saudara kita di Sumatera mengetuk hati kami untuk turut meringankan beban mereka. Ubaya membentuk tim kolaboratif yang melibatkan seluruh civitas akademica,” kata Benny.

Tim tersebut terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, Ikatan Alumni Ubaya (IKA Ubaya), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta UKM MAPAUS-SAR Ubaya.

Benny menjelaskan donasi bantuan dikumpulkan melalui platform resmi SatuJiwa Ubaya #UbayaforIndonesia. Hingga saat ini, dana yang terkumpul telah mencapai ratusan juta rupiah dan seluruhnya akan disalurkan langsung ke lokasi bencana sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur.

Selain sembako, bantuan barang meliputi perlengkapan mandi seperti handuk, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun. Ubaya juga menyalurkan perlengkapan ibadah berupa mukena dan sarung. Dalam satu hari, lebih dari 160 mukena berhasil dikumpulkan dari donasi dosen dan karyawan.

Tak hanya itu, bantuan peralatan sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, buku mewarnai, krayon, serta penggaris juga disalurkan. Perlengkapan lain yang dibawa antara lain kompor gas, selang gas, selimut, serta bantuan tambahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.