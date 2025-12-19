Lenovo Legion 9i Meluncur di Indonesia, Laptop Gaming Flagship Bertenaga Desktop

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo meluncurkan Legion 9i (18”, 10), laptop gaming flagship dan seri tertinggi dalam lini Lenovo Legion di Indonesia.

Perangkat baru ini ditenagai performa ekstrem Intel® Core™ Ultra 9 Series 2 serta dukungan layar 3D, kehadiran perangkat ini makin menegaskan semangat ‘Reach Your Impossible’ dalam memberdayakan tidak hanya para gamer, tetapi juga game developer, visual artist, dan profesional 3D untuk menghasilkan karya terbaik mereka.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan Lenovo Legion 9i (18”, 10) dirancang untuk menetapkan standar baru sekaligus melengkapi portofolio Legion Gen 10 yang sebelumnya diperkenalkan sebagai sebuah ekosistem menyeluruh.

“Sejalan dengan visi Smarter Technology for All, perangkat ini hadir untuk memperkuat kapabilitas gamer dan kreator dengan performa yang lebih cepat, presisi lebih tinggi, dan fleksibilitas yang mendukung workflow modern mereka. Fokusnya bukan hanya pada kekuatan hardware, tetapi bagaimana perangkat ini dapat mempercepat proses, meningkatkan presisi, dan membuka ruang kreativitas baru bagi penggunanya,” kata Melton, Jumat (19/12).

Lenovo Legion 9i (18”,10) ditenagai performa ekstrem dari prosesor Intel® Core™ Ultra 9 Series 2, layar PureSight OLED yang dioptimalkan untuk konten 3D, sistem pendingin Legion ColdFront, serta keyboard Legion TrueStrike yang presisi.

Dengan kombinasi tersebut, Lenovo Legion 9i (18”, 10) dipastikan dapat menjadi perangkat ekstrem yang menawarkan pengalaman bermain sekaligus berkarya yang menyeluruh di satu perangkat setara desktop.

Dirancang untuk game developer, seniman visual, hingga profesional 3D, Legion 9i (18”, 10) tidak hanya mampu menjalankan game AAA modern, tetapi juga mendukung proses kreatif yang membutuhkan kemampuan rendering dan visualisasi tingkat tinggi.

Lenovo Legion 9i (18”, 10) Ajak Pengguna untuk Future-Ready dengan Layar 3D

Lebih dari 50 persen game PC & konsol yang akan hadir 1 di generasi saat ini dikembangkan menggunakan Unreal Engine, alat kreasi 3D real-time paling terbuka dan canggih di dunia. Oleh sebab itu, layar PureSight 18 inci pada Lenovo Legion 9i (18”, 10) hadir dengan resolusi hingga 4K dalam 2D, dengan dukungan 2K 3D opsional. Opsi ini berguna bagi para desainer yang rutin bekerja dalam pemodelan 3D untuk mewujudkan karya mereka.