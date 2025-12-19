Peran Guru Pejuang Digital Antarkan Jawa Timur Raih 2 Penghargaan Bergengsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komitmen Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur dalam mendorong transformasi digital pendidikan kembali membuahkan hasil.

Jawa Timur memborong dua penghargaan bergengsi pada ajang Anugerah Data dan Teknologi Pendidikan 2025 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (15/12) malam.

Dua penghargaan tersebut masing-masing Anugerah Provinsi Terbaik Kategori Kepala Dinas Pendidikan serta Anugerah Guru Pejuang Digital Provinsi Jawa Timur, berkat keberhasilan program pengimbasan dan optimalisasi pemanfaatan Rumah Pendidikan.

Capaian ini menegaskan konsistensi Jawa Timur dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai penghargaan dari Kemendikdasmen tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital pendidikan di Jatim berjalan di jalur yang tepat.

“Penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi refleksi dari kerja bersama seluruh insan pendidikan di Jawa Timur. Digitalisasi pembelajaran harus tetap berpijak pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan,” ujar Khofifah, Rabu (17/12).

Menurut Khofifah, salah satu kunci keberhasilan terletak pada optimalisasi pemanfaatan Rumah Pendidikan, platform digital besutan Kemendikdasmen yang kini terus diperluas penggunaannya di satuan pendidikan Jawa Timur.

Platform yang memiliki delapan ruang utama tersebut dinilai mampu memperkuat proses belajar mengajar, terutama melalui Ruang Murid yang menyediakan konten pembelajaran interaktif dan inspiratif.