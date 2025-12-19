Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Potensi Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (19/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, Pakisaji, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kromengan, Lawang, Pagak, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Weta, Sumberpucung, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.