Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Siap-Siap Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (19/12).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)