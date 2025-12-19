Cuaca Jawa Timur 19 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (19/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Mojoketo, Mojokerto, dan Sidoarjo. Gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Situbondo, trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya Jombang, Kota Mojoketo, Mojokerto, dan Sidoarjo masih hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Ngawi, Pamekasan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)