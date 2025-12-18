Changhong Luncurkan Guardian Series, AC Tangguh Antikorosi untuk Iklim Tropis Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Changhong Indonesia meluncurkan Guardian Series, lini AC Standard Premium terbaru di Surabaya, Rabu (17/12). Seri itu menitikberatkan pada ketahanan material, efisiensi operasional, serta perlindungan jangka panjang.

Regional Sales Manager Changhong Indonesia Jaka Pratama mengatakan Guardian Series dikembangkan khusus untuk menjawab tantangan penggunaan AC di Indonesia yang memiliki tingkat kelembapan tinggi, curah hujan ekstrem, serta banyak wilayah pesisir yang rawan korosi.

“Guardian Series mengusung semangat Anti Korosi Superior dan Kesehatan Terjaga. Ini merupakan solusi AC yang andal untuk pemakaian jangka panjang dengan performa yang tetap stabil di iklim tropis,” kata Jaka.

Dia menjelaskan fokus utama Guardian Series terletak pada perlindungan unit outdoor yang kini dibekali teknologi Anti Korosi Pro enam lapis. Lapisan ini melindungi komponen vital dari paparan panas matahari, hujan, debu, hingga kandungan garam di udara laut.

Sistem perlindungan tersebut telah melalui pengujian ketahanan lebih dari 960 jam, yang menunjukkan daya tahan optimal untuk penggunaan jangka panjang di Indonesia.

Dari sisi material internal, Changhong meningkatkan kualitas jalur pendingin dengan penggunaan pipa tembaga TU1 bebas oksigen dengan tingkat kemurnian lebih dari 99,95 persen. Pipa ini dirancang 10 persen lebih tebal dibandingkan standar konvensional untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan dan perubahan suhu.

Selain itu, jumlah alur gigi pada bagian dalam pipa ditingkatkan dari 45 menjadi 65 alur, atau naik sekitar 44 persen, guna memperluas area penukar panas dan meningkatkan efisiensi pendinginan.

Guardian Series juga menggunakan U-Bend tembaga berlapis coating anti karat untuk mengurangi oksidasi udara dan menurunkan risiko kebocoran dalam jangka panjang. Sistem ini telah lolos sertifikasi SGS, termasuk uji semprot garam selama 500 jam tanpa korosi, yang setara dengan estimasi pemakaian hingga 20 tahun dalam kondisi rumah tangga rata-rata.