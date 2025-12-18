Lewat Konser Symphony of Indonesia, Ubaya Bantu Korban Bencana Aceh & Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menggelar konser amal bertajuk Symphony of Indonesia.

Seluruh hasil penjualan tiket konser tersebut didonasikan untuk membantu korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Acara berlangsung di Ubaya Sports Center, Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya, Rabu (17/12).

Konser Symphony of Indonesia menghadirkan deretan musisi Tanah Air, antara lain Sammy Simorangkir featuring Stradivari Orchestra, Rony Parulian, serta Idgitaf.

Rektor Universitas Surabaya Dr Benny Lianto mengatakan, konser ini sejatinya telah lama direncanakan. Namun, setelah mendapat informasi terkait bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, konsep acara diarahkan menjadi konser amal kemanusiaan.

“Seluruh tiket yang terjual akan didonasikan untuk membantu korban bencana melalui program SatuJiwa #UBAYAForIndonesia. Total donasi yang berhasil terkumpul mencapai Rp 75.900.000,” ujar Benny.

Dia menjelaskan Ubaya berkomitmen memastikan penyaluran dana berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Kami akan memantau dan mengawasi agar dana benar-benar digunakan dengan baik dan sampai kepada pihak yang membutuhkan. Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi,” katanya.

Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Jawa Timur Ali Afandi, S.Pd., M.T., menyampaikan sektor ekonomi kreatif, khususnya musik, memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan.