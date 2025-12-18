Telkom University Dampingi Produsen Bumbu Halawa Terapkan Sistem ERP

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Program Studi Teknik Logistik berkolaborasi dengan Program Studi Informatika Telkom University melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di PT Tamaddun Inti Perkasa, produsen bumbu penyedap merek Halawa, yang berlokasi di Kota Mojokerto, Minggu (8/12).

Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi lintas disiplin dalam mendukung peningkatan efektivitas, kerapian, dan efisiensi proses kerja industri lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Ketua Tim PkM Nisa Isrofi, S.T., M.T. menjelaskan pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan logistik, pemetaan proses bisnis, hingga penerapan sistem informasi terintegrasi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP).

“Kolaborasi lintas program studi ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem pencatatan manual,” ujar Nisa.

Tim pengabdian terdiri dari dosen lintas keilmuan, yakni Nisa Isrofi, S.T., M.T. dan Dr. Erly Ekayanti Rosyida, S.T., M.T., CRMP dari Program Studi Teknik Logistik, serta Rizky Fenaldo Maulana, S.Kom., M.Kom. dari Program Studi Informatika.

Dalam kegiatan tersebut, dosen dan mahasiswa memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Odoo, sebuah sistem manajemen bisnis terpadu yang dinilai fleksibel, mudah dipelajari, dan sesuai untuk kebutuhan perusahaan skala kecil dan menengah.

Pelatihan diawali dengan pengenalan konsep dasar ERP, pentingnya integrasi data, serta peran sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Peserta juga diperkenalkan pada perbedaan antara sistem pencatatan manual dengan sistem digital berbasis Odoo, khususnya dari sisi kecepatan, akurasi, dan ketersediaan data secara real time.

Materi disampaikan secara bertahap dan aplikatif menggunakan Modul Odoo 2025 yang mencakup Modul Manufaktur, Inventaris, Penjualan, Pembelian, Akuntansi, hingga Point of Sales (POS). Seluruh materi disesuaikan dengan contoh kasus nyata yang dihadapi PT Tamaddun Inti Perkasa.