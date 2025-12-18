Hadapi Lonjakan Pengguna EV saat Nataru, PLN Pastikan Kesiapan SPKLU di Jawa Timur

jatim.jpnn.com - PT PLN (Persero) memastikan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung mobilitas pengguna kendaraan listrik (EV) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pengecekan dilakukan secara langsung bersama berbagai pemangku kepentingan di sejumlah wilayah strategis.

Saat ini, PLN telah mengoperasikan 4.600 unit SPKLU di seluruh Indonesia yang tersebar di sekitar 3.500 lokasi. Khusus di wilayah Jawa Timur terdapat 280 unit SPKLU yang tersebar di 150 lokasi.

Adapun rinciannya di Surabaya 38 unit, Sidoarjo 17 unit, Gresik 9 unit, Madura 8 unit, Pasuruan 37 unit, Situbondo 10 unit, Bojonegoro 22 unit, Mojokerto 11 unit, Madiun 41 unit, Ponorogo 6 unit, Kediri 10 unit, Malang 50 unit, Jember 12 unit, dan Banyuwangi 9 unit.

Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini mengatakan PLN telah melaksanakan rangkaian pengecekan sejak awal pekan di beberapa daerah, mulai dari Lampung, Jakarta, Yogyakarta, hingga Jawa Timur.

“Kami bersama stakeholder, mulai dari kementerian, asosiasi pengguna kendaraan listrik, hingga masyarakat setempat, mengecek kondisi SPKLU di rest area dan kota-kota besar yang menjadi tujuan mobilisasi pengguna EV saat libur Nataru,” ujar Ririn di Surabaya, Kamis (18/12).

Dari hasil evaluasi tersebut, PLN menerima berbagai masukan, baik teknis maupun nonteknis, yang langsung ditindaklanjuti untuk meningkatkan kenyamanan pengguna EV. Salah satu fokusnya adalah penyediaan informasi yang lebih jelas terkait tipe charger yang sesuai dengan masing-masing kendaraan.