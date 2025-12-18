Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Sore Siap-Siap Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (18/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Lawang, Poncokusumo, Singosari, dan Tajinan. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.