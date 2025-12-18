Cuaca Jawa Timur 18 Desember 2025, Pagi Hingga Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (18/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Ngawi, Pasuruan, Sampang, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Ngawi, Pasuruan, Sampang, Tuban, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya Tuban gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)