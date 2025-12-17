UMSURA Lelang 14 Jersey Timnas dan Atlet untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) mengambil peran nyata dalam merespons bencana banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera. Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, UMSURA memberangkatkan Tim Sukarelawan Bencana sekaligus menggelar lelang amal jersey atlet nasional dan liga profesional.

Lelang amal tersebut resmi dibuka oleh Rektor UMSURA Mundakir bersamaan dengan seremoni pemberangkatan Tim Sukarelawan Bencana UMSURA ke wilayah terdampak.

Mundakir menjelaskan seluruh rangkaian lelang diumumkan secara terbuka melalui akun Instagram resmi @umsurabaya. Lelang dilakukan secara daring dan berlangsung selama beberapa hari.

Baca Juga: Rilus Siko dan Rizky Ridho Wakili UMSURA di Santini JMTV Awards 2025

“Setiap hari panitia akan mengunggah dua hingga tiga jersey. Durasi lelang masing-masing jersey selama 24 jam sejak dipublikasikan,” ujar Mundakir, Rabu (17/12).

Dia menyebutkan total terdapat 14 jersey original yang dilelang. Jersey tersebut berasal dari atlet nasional dan liga profesional, seperti Rizky Ridho Ramadhani, Malik Risaldi, Ramadhan Sananta, Komang Teguh, dan Ikhsan Zikrak dari Tim Nasional Indonesia.

Selain itu, terdapat pula jersey atlet Tim Nasional Amputasi yang pernah berlaga di Piala Dunia, seperti Khusnul Yaqin, Rilus Siko, dan Fredo Dimas, serta jersey atlet futsal nasional dan pemain Liga 1 maupun Liga 2.

Harga pembukaan lelang ditetapkan mulai Rp500 ribu untuk setiap jersey. Penawaran dilakukan secara terbuka melalui kolom komentar pada unggahan jersey di akun Instagram resmi UMSURA.

“Peserta lelang bebas menaikkan nominal penawaran selama periode lelang berlangsung, tanpa batas maksimal,” jelasnya.