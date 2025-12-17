JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 22:05 WIB
Damkar Surabaya bantu pemotongan cincin di kaki burung Beo Amazon. Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria bernama Munawaroh (59) warga Gentan, Kebumen  datang ke Pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Sukulilo bersama burung Beo Amazon miliknya, Rabu (17/12).

Kedatangan Munawaroh bukan untuk melaporkan kejadian kebakaran, tetapi meminta bantuan petugas DPKP untuk melepas cincin yang terpasang di kaki burung Beo berwarna hijau tersebut.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya Wasis Sutikno Munawaroh datang ke pos sekitar pukul 14.17 WIB.

“Berdasarkan keterangan pemilik, sejak burung masih kecil, cincin kuningan dipasang sebagai tanda pengenal,” katanya.

Namun, seiring bertambahnya usia dan ukuran burung, pemilik khawatir cincin itu dapat melukai kaki peliharaannya.

Petugas pun langsung bergerak cepat melakukan penanganan dengan penuh kehati-hatian.

“Petugas memastikan proses pemotongan cincin dilakukan dengan aman agar tidak melukai burung. Keselamatan hewan menjadi prioritas utama,” ujar Wasis.

Dalam waktu singkat, sekitar 13 menit, evakuasi berhasil diselesaikan. Tepat pukul 14.30 WIB, cincin di kaki kiri burung beo berhasil dilepas dan kondisi burung dinyatakan aman. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

