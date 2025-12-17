Kisah Kreativitas Siswa di Balik HUT ke-42 SMAN 14 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 SMAN 14 Surabaya kali ini hadir dengan nuansa berbeda. Sekolah dengan lingkungan bersih dan rapi itu mengadakan berbagai kegiatan kreatif melibatkan ratusan pelajar SMP hingga SMA se-Jawa Timur.

Salah satu kegiatan yang menyedot perhatian publik adalah lomba menggambar poster manual menggunakan kanvas. Lomba ini diikuti ratusan peserta dan menjadi simbol kematangan serta kecakapan siswa dalam berkarya.

Kepala SMAN 14 Surabaya Razzaq Thahir mengatakan penggunaan kanvas dipilih bukan tanpa alasan. Media tersebut mencerminkan keterampilan, karakter, dan kecerdasan peserta.

“Kalau sudah menggunakan kanvas, berarti mereka sudah lihai. Coretan di kanvas itu bukan sekadar gambar, tetapi menunjukkan kecerdasan, budi pekerti, dan prestasi. Kalau tiga-tiganya ada, itulah juara,” kata Reza.

Dua menjelaskan nilai yang diusung dalam peringatan milad ke-42 selaras dengan konsep ulul albab, yakni kecerdasan yang diiringi akhlak. Melalui rangkaian kegiatan ini, SMAN 14 Surabaya juga ingin memperkenalkan sejarah dan karakter sekolah kepada masyarakat luas.

Dalam kegiatan tersebut, SMAN 14 Surabaya turut melibatkan komite sekolah dan alumni, serta membuka lomba untuk peserta tingkat SMP dan SMA se-Jawa Timur. Antusiasme peserta yang mencapai ratusan orang membuat pihak sekolah mengaku terharu.

“Pesertanya ratusan. Paling tidak, lewat kegiatan ini kami mengenalkan SMAN 14 itu seperti apa. Kebersihan di sini nomor satu, karena sekolah yang bersih dan rapi membuat belajar lebih nyaman,” ujarnya.

Karya terbaik peserta lomba kanvas nantinya akan dipajang di lingkungan sekolah. Diharapkan, peserta dari jenjang SMP tertarik melanjutkan pendidikan ke SMAN 14 Surabaya setelah lulus.