Masak di Dapur dengan Kayu Bakar, Rumah Lansia di Ngawi Ludes Terbakar

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kebakaran melanda sebuah rumah milik seorang lanjut usia (lansia) Waji Istanto (66), warga Dusun Karang Poh, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Rabu (17/12) pagi.

Peristiwa tersebut mengakibatkan sebagian besar bangunan rumah ludes dilalap api.

Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi yang menerima laporan segera menuju lokasi kejadian.

Setibanya di tempat, api sudah membesar dan menghanguskan sejumlah ruangan. Petugas dibantu warga setempat berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain.

Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Ngawi Rochmat Angga Permadi mengatakan pihaknya mengerahkan satu unit mobil pemadam dari Pos Induk Kabupaten Ngawi.

“Petugas berangkat sekitar pukul 09.54 WIB dan tiba di lokasi pukul 10.29 WIB dengan satu unit armada Firedome,” ujar Angga.

Dalam proses pemadaman dan pembasahan, petugas menghabiskan satu tangki air penuh untuk memastikan api benar-benar padam.

Api utama dipadamkan sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pembasahan guna mencegah munculnya titik api baru.