Honda Vario 125 Terbaru Hadir dengan Desain Baru & Fitur Modern, Sebegini Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) menghadirkan All New Honda Vario 125 untuk pasar Jawa Timur. Skutik andalan Honda ini hadir dengan pembaruan desain yang semakin sporti, fitur modern penunjang gaya hidup aktif, serta kehadiran varian Street yang menyasar konsumen muda.

Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran, MPM Honda Jatim mengawali pengenalan All New Honda Vario 125 melalui Workshop Teknologi dan Test Ride bersama blogger dan jurnalis pada 17 Desember 2025. Kegiatan tersebut memberi kesempatan media mengenal lebih dekat pembaruan desain, fitur, hingga performa, sekaligus menjajal langsung skutik 125cc ini di jalan perkotaan.

Presiden Direktur MPM Honda Jatim Suwito mengatakan kehadiran All New Honda Vario 125 merupakan wujud komitmen Honda dalam menghadirkan produk yang selaras dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.

“Melalui All New Honda Vario 125, kami ingin menghadirkan sepeda motor yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga tampil lebih sporti dan relevan dengan gaya hidup masyarakat Jawa Timur,” ujar Suwito, Rabu (17/12).

All New Honda Vario 125 kini tampil lebih agresif dengan kombinasi warna terbaru. Untuk tipe CBS-ISS, disematkan 3D emblem bertuliskan Vario serta velg warna bronze yang mempertegas kesan sporti. Varian ini tersedia dalam pilihan warna Advance Blue, Advance Matte Red, dan Advance Matte Black.

Sementara itu, tipe CBS hadir dengan warna Sporty Mint, Sporty Red, dan Sporty Black. Adapun tipe Street sebagai varian tertinggi ditawarkan dalam pilihan Street Black Coral, Street Black Purple, dan Street Black White dengan kombinasi warna velg yang lebih atraktif.

MPM Honda Jatim memasarkan All New Honda Vario 125 dengan harga On The Road Surabaya mulai Rp 25,6 juta untuk tipe CBS. Tipe CBS-ISS dibanderol Rp 27,5 juta, sedangkan tipe Street dipasarkan Rp 27,95 juta.

Dari sisi desain dan fitur, All New Honda Vario 125 mendapat pembaruan pada lampu depan, belakang, dan winker yang kini menggunakan teknologi LED. Panel meter tampil dengan desain baru yang lebih modern, sementara tipe Street hadir dengan konsep street-style melalui penggunaan naked handlebar dan panel meter terpisah.