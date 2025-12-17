JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Libur Nataru, Lalu Lintas Tol Ngawi–Kertosono Diprediksi Naik Signifikan

Libur Nataru, Lalu Lintas Tol Ngawi–Kertosono Diprediksi Naik Signifikan

Rabu, 17 Desember 2025 – 18:20 WIB
Libur Nataru, Lalu Lintas Tol Ngawi–Kertosono Diprediksi Naik Signifikan - JPNN.com Jatim
Ilustrasi Tol Ngawi-Kertosono. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, NGAWI - PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) memprediksi lonjakan volume kendaraan akan terjadi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Direktur Utama PT JNK, Arie Irianto, mengatakan peningkatan lalu lintas diperkirakan berlangsung mulai Kamis (18/12) hingga Minggu (4/1) atau selama 18 hari.

Selama periode tersebut, total kendaraan yang melintas diprediksi mencapai 200.660 unit.

Baca Juga:

Menurut Arie, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,23 persen dibandingkan dengan kondisi lalu lintas normal yang rata-rata mencapai 9.276 kendaraan per hari.

“Momen libur Natal dan Tahun Baru memang selalu diikuti peningkatan mobilitas masyarakat. Karena itu, kami fokus pada kesiapan pelayanan di seluruh ruas tol,” ujar Arie, Rabu (17/12).

Dia menjelaskan, PT JNK menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pelayanan transaksi pembayaran, kesiapan petugas di gardu tol, pengaturan lalu lintas, hingga pemeliharaan kondisi jalan dan fasilitas rest area.

Baca Juga:

Untuk mendukung kelancaran operasional, PT JNK menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 52 petugas disiagakan selama periode libur Nataru, meningkat dari sebelumnya 32 orang.

“Petugas akan kami tempatkan di tiga gerbang tol utama untuk memastikan pelayanan tetap optimal,” jelasnya.

PT JNK prediksi 200.660 unit kendaraan akan melintas di Tol Ngawi saat Nataru 2026
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tol ngawi kertosono Tol Ngawi prediksi kenaikan tol ngawi Nataru 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU