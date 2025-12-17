Libur Nataru, Lalu Lintas Tol Ngawi–Kertosono Diprediksi Naik Signifikan

jatim.jpnn.com, NGAWI - PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) memprediksi lonjakan volume kendaraan akan terjadi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Direktur Utama PT JNK, Arie Irianto, mengatakan peningkatan lalu lintas diperkirakan berlangsung mulai Kamis (18/12) hingga Minggu (4/1) atau selama 18 hari.

Selama periode tersebut, total kendaraan yang melintas diprediksi mencapai 200.660 unit.

Menurut Arie, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,23 persen dibandingkan dengan kondisi lalu lintas normal yang rata-rata mencapai 9.276 kendaraan per hari.

“Momen libur Natal dan Tahun Baru memang selalu diikuti peningkatan mobilitas masyarakat. Karena itu, kami fokus pada kesiapan pelayanan di seluruh ruas tol,” ujar Arie, Rabu (17/12).

Dia menjelaskan, PT JNK menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pelayanan transaksi pembayaran, kesiapan petugas di gardu tol, pengaturan lalu lintas, hingga pemeliharaan kondisi jalan dan fasilitas rest area.

Untuk mendukung kelancaran operasional, PT JNK menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 52 petugas disiagakan selama periode libur Nataru, meningkat dari sebelumnya 32 orang.

“Petugas akan kami tempatkan di tiga gerbang tol utama untuk memastikan pelayanan tetap optimal,” jelasnya.