Ribuan Inovasi Dorong Percepatan Layanan Publik, Surabaya Raih Rekor MURI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menciptakan 1.214 inovasi sepanjang tahun 2025. Capaian itu mendapatkan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan MURI sebagai 'Kota dengan Inovasi Terbanyak dalam Satu Tahun' akan diserahkan langsung oleh perwakilan MURI dalam puncak acara Penganugerahan dan Pameran Inovasi Suroboyo (Inovboyo) 2025 yang digelar di Balai Pemuda, Surabaya, pada Rabu (17/12).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ribuan inovasi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan solusi nyata untuk mempermudah kehidupan warga.

“Inti dari 1.214 inovasi ini adalah gotong royong. Inovasi ini hadir bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kesehatan, dan menggerakkan ekonomi umat. Berhenti berinovasi berarti berhenti melayani,” kata Eri.

Eri menambahakan capaian rekor MURI ini, Kota Surabaya semakin mantap melangkah menuju visi Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menjelaskan bahwa lonjakan jumlah inovasi tahun ini sangat signifikan berkat antusiasme peserta Inovboyo 2025.

Menurutnya, Inovboyo tahun ini menjadi etalase solusi perkotaan yang sangat komprehensif.

"Dari 1.214 inovasi, kam memiliki variasi mulai dari aplikasi layanan digital berbasis Artificial Intelligence (AI), alat teknologi tepat guna untuk mitigasi bencana, hingga inovasi sosial yang dikembangkan oleh Kampung-Kampung Kreatif di Surabaya,” kata Irvan.