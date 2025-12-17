Jelang Nataru, Polres Lamongan Ramp Check dan Tes Urine Awak Bus

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:02 WIB
Satlantas Polres Lamongan bersama Dinas Perhubungan kegiatan Ramp Check bus angkutan umum/pariwisata serta pemeriksaan kesehatan dan tes urine awak bus, Selasa (16/12). Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Satlantas Polres Lamongan bersama Dinas Perhubungan kegiatan Ramp Check bus angkutan umum/pariwisata serta pemeriksaan kesehatan dan tes urine awak bus, Selasa (16/12).

Pengecekan ini sebagai upaya untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Cipkon Kamseltibcar Lantas) menjelang Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan pengecekan kendaaran dimulai dari kelengkapan surat-surat, kondisi kendaraan.

Kemudian, pemberian pembinaan dan penyuluhan Kamseltibcar Lantas kepada pengemudi bus, tes urine, serta pemeriksaan kesehatan guna memastikan seluruh awak dalam kondisi prima dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Dari hasil ramp check, ditemukan bus dengan wiper, ban bus yang perlu diganti, serta kaca depan bus yang mengalami retak sehingga direkomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan demi keselamatan penumpang,” kata Hamzaid, Rabu (27/12).

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, tidak ditemukan awak bus yang terindikasi menggunakan narkoba, sehingga seluruh awak bus dinyatakan negatif dan layak bertugas.

“Pemeriksaan kendaraan, kesehatan pengemudi, dan tes urine sebagai bentuk komitmen Polres Lamongan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan Nataru,” ujarnya.

engan kegiatan ini, diharapkan seluruh operator bus dan awak angkutan umum semakin disiplin dalam menjaga standar keselamatan sehingga situasi Kamseltibcar Lantas di wilayah Kabupaten Lamongan tetap aman, tertib, dan kondusif. (mcr23/jpnn)

Sat Lantas Polres Lamongan cek kondisi bus jelang Nataru sebagai upaya menciptakan keamanan dan keselamatan jelang Nataru

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

