DLU Salurkan CSR Lewat Khitan Massal, Gunakan Teknologi Smart Klamp

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa khitan massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Rabu (17/12). Kegiatan sosial tersebut rutin digelar dua kali setiap tahun, terutama menjelang musim libur sekolah.

Penasihat sekaligus pemilik PT DLU Bambang Haryo Soekartono mengatakan kegiatan khitan massal ini dilakukan setelah DLU menggelar bakti sosial (baksos) membantu korban banjir di Sunatera dan Aceh.

“Program CSR ini sudah menjadi agenda rutin Dharma Lautan Utama. Tahun ini kami kembali melaksanakannya di beberapa daerah, dan saya minta jumlah peserta terus ditambah ke depannya karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bambang Haryo

Dia mengapresiasi DLU Holding karena secara konsisten menghadirkan kegiatan sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan teknologi smart klamp dalam proses khitan menjadi salah satu keunggulan kegiatan tersebut.

“Smart klamp ini membuat proses penyembuhan lebih cepat dan minim risiko infeksi. Harapannya anak-anak yang dikhitan bisa cepat pulih, menjadi anak saleh, dan bermanfaat bagi bangsa,” tuturnya.

Selain mendapat layanan khitan gratis, peserta juga menerima sertifikat khitan sebagai bentuk kenangan dan simbol telah menunaikan kewajiban agama.

“Selain sebagai pengingat, sertifikat ini juga menjadi tanda bahwa anak tersebut sudah menunaikan sunnah dan menjadi pribadi yang saleh,” ucapnya.

Direktur Utama PT DLU Erwin H Peodjono menambahkan kegiatan sosial ini digelar serentak di beberapa cabang DLU, termasuk Surabaya dan Gresik.