JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Xenia Terguling Tabrak Xpander di Kenjeran Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk

Xenia Terguling Tabrak Xpander di Kenjeran Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk

Rabu, 17 Desember 2025 – 09:04 WIB
Xenia Terguling Tabrak Xpander di Kenjeran Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya saat mengevakuasi mobil Daihatsu Xenia yang terguling setelah menabrak Mitsubishi Xpander di Jalan Kenjeran, Surabaya, Rabu (17/12). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Daihatsu Xenia terguling akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Kenjeran, tepatnya di depan Gang IV, Kelurahan/Kecamatan Simokerto, Surabaya, Rabu (17/11) dini hari.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan kejadian diterima petugas sekitar pukul 04.13 WIB dari seorang warga. 

“Begitu menerima laporan, tim langsung bergerak satu menit kemudian dan tiba di lokasi pukul 04.19 WIB,” ujar Wasis.

Baca Juga:

Dia menjelaskan satu unit HDR Team Rescue dikerahkan untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terguling di badan jalan.

“Setibanya di TKP, petugas langsung berkoordinasi dengan unsur terkait dan melakukan evakuasi mobil,” katanya.

Mobil yang terlibat kecelakaan tersebut diketahui berjenis Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1002 JZ, dikemudikan P (35) warga Kabupaten Sampang.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan awal, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali.

“Mobil terbalik dikarenakan kondisi (pengemudi) mengantuk dan tidak bisa mengendalikan mobil akhirnya menabrak Mitsubishi Xpander hitam di depan dan terbalik,” jelas Wasis.

Xenia terguling setelah menabrak Xpander di Jalan Kenjeran Surabaya diduga akibat sopir yang mengantuk.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan lalu lintas mobil terguling kecelakaan surabaya DPKP Surabaya mobil terguling Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU