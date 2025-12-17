Xenia Terguling Tabrak Xpander di Kenjeran Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Daihatsu Xenia terguling akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Kenjeran, tepatnya di depan Gang IV, Kelurahan/Kecamatan Simokerto, Surabaya, Rabu (17/11) dini hari.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan kejadian diterima petugas sekitar pukul 04.13 WIB dari seorang warga.

“Begitu menerima laporan, tim langsung bergerak satu menit kemudian dan tiba di lokasi pukul 04.19 WIB,” ujar Wasis.

Dia menjelaskan satu unit HDR Team Rescue dikerahkan untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terguling di badan jalan.

“Setibanya di TKP, petugas langsung berkoordinasi dengan unsur terkait dan melakukan evakuasi mobil,” katanya.

Mobil yang terlibat kecelakaan tersebut diketahui berjenis Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1002 JZ, dikemudikan P (35) warga Kabupaten Sampang.

Berdasarkan keterangan awal, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali.

“Mobil terbalik dikarenakan kondisi (pengemudi) mengantuk dan tidak bisa mengendalikan mobil akhirnya menabrak Mitsubishi Xpander hitam di depan dan terbalik,” jelas Wasis.