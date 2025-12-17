Cuaca Jawa Timur 17 Desember 2025, Pagi Hingga Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (17/12).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, Ponorogo, dan Probolinggo.

Siangnya gerimis mengguyur Jombang, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Mojokerto, dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Malamnya Surabaya gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)