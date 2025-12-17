JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Turun ke Lokasi Banjir, Bupati Jember Temukan Fakta Mengejutkan

Turun ke Lokasi Banjir, Bupati Jember Temukan Fakta Mengejutkan

Rabu, 17 Desember 2025 – 12:07 WIB
Turun ke Lokasi Banjir, Bupati Jember Temukan Fakta Mengejutkan - JPNN.com Jatim
Bupati Jember Muhammad Fawait meninjau rumah terdampak banjir di salah satu perumahan di Kabupaten Jember, Selasa (16/12/2025). ANTARA/HO-BPBD Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Bupati Jember Muhammad Fawait turun langsung meninjau lokasi banjir di Perumahan Villa Indah Tegalbesar, Selasa (16/12). Dalam kunjungan itu, Fawait didampingi Ketua TP PKK Jember Ghyta Eka Puspita sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Jember tengah menghadapi cuaca ekstrem yang berdampak pada terjadinya banjir di sejumlah wilayah.

Saat meninjau lokasi, Fawait—yang akrab disapa Gus Fawait—mengaku terkejut melihat posisi permukiman yang berdiri memanjang di sepanjang bantaran sungai.

Baca Juga:

"Kenyataan itu menjadi pemicu utama bencana, ketika Jember dilanda cuaca ekstrem, tembok pembatas antara sungai dan perumahan tak mampu menahan gempuran arus deras aliran sungai, hingga akhirnya jebol," ujar Fawait.

Akibatnya, puluhan rumah warga di kawasan perumahan tersebut terendam banjir. Fawait juga menemukan fakta bahwa bagian belakang rumah warga hanya dibatasi tembok setinggi sekitar satu meter.

"Batas yang sangat minim itu jelas tidak memadai dan gagal berfungsi sebagai penahan air luapan sungai, memperparah kerentanan warga terhadap bahaya banjir," katanya.

Baca Juga:

Menindaklanjuti temuan tersebut, Fawait menyatakan Pemkab Jember akan memanggil para pengembang perumahan yang beroperasi di wilayahnya.

"Terkait perumahan seperti itu, tentu kami akan memanggil pihak developer dan kami akan pelajari terlebih dahulu, apakah perumahan itu memang didirikan di bantaran sungai atau tidak," ucapnya.

Bupati Jember meninjau lokasi banjir di Tegalbesar dan menyoroti perumahan yang berdiri di bantaran sungai.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bupati Jember gus fawait banjir jember BPBD Jember bantuan sembako banjir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU