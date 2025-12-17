Angin Kencang Mengamuk di Sampang, Puluhan Rumah Warga dan Sekolah Rusak

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Cemplong, Kabupaten Sampang pada Senin (15/12) sore menyebabkan puluhan rumah warga rusak dan sejumlah fasilitas pendidikan rusak.

Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikurrahman mengatakan angin kencang tersebut mengakibatkan kerusakan ringan hingga sedang pada rumah warga.

"Puluhan rumah warga rusak, sejumlah pohon tumbang, dan fasilitas pendidikan di SMPN 1 Camplong ikut terdampak,” ujar Fajar, Selasa (16/12).

Menurutnya, pohon tumbang yang menimpa bangunan SMP Negeri 1 Camplong di Desa Dharma merusak sejumlah fasilitas sekolah, antara lain ruang BK, ruang OSIS, Laboratorium IPA 1 dan 2, musala, serta ruang kelas VIII. Kerusakan bervariasi dari ringan hingga sedang.

Permukiman warga di Dusun Pesisir Timur dan Pesisir Barat juga terdampak cukup parah. BPBD mencatat belasan rumah mengalami rusak sedang dan puluhan lainnya rusak ringan akibat terjangan angin dan material pohon tumbang.

Dalam peristiwa tersebut, satu orang warga dilaporkan mengalami luka ringan. Korban bernama Moh. Holil (50), warga Dusun Pesisir Timur, Desa Dharma Camplong. Korban telah mendapatkan penanganan medis dan kondisinya stabil.

BPBD juga mencatat sedikitnya enam pohon tumbang, terdiri dari pohon cemara, trembesi, dan glodokan tiang, dengan diameter mencapai 50 sentimeter.

“Evakuasi pohon tumbang dan pembersihan masih berlangsung hingga malam hari karena ukuran pohon cukup besar dan berada di sekitar permukiman serta sekolah,” katanya.