Lenovo Hadirkan Legion Monitor Series untuk Gamer Kompetitif & Kreator Profesional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo menghadirkan Legion Monitor Gen 10 Series, yang terdiri dari dua varian utama: Legion Pro Monitor dan Legion Monitor.

Keduanya dirancang untuk mendukung performa tinggi yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih sesuai kebutuhan dan gaya berkarya masing-masing dengan semangat 'Reach Your Impossible'.



Legion Pro Monitor ditujukan bagi gamer kompetitif, kreator profesional dan desainer yang menuntut performa tanpa kompromi dan membutuhkan presisi tingkat tinggi, baik saat kompetisi maupun ketika menghasilkan karya.

Sementara itu, Legion Monitor hadir untuk pengguna yang menginginkan keseimbangan antara performa, kualitas visual dan fleksibilitas penggunaan sehari-hari.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan Lenovo Legion Monitor & Legion Pro Monitor Gen 10 Series hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gamer yang menuntut performa tinggi, tetapi juga untuk mendukung kreator dan desainer yang membutuhkan presisi visual dalam setiap karya.

"Kami percaya layar bukan sekadar alat tampilan, melainkan jendela menuju pengalaman yang lebih imersif dan produktif. Dengan teknologi OLED UHD pada seri Pro, refresh rate yang tersedia dari 240Hz-320Hz, serta akurasi warna yang konsisten, rangkaian monitor Lenovo Legion menjadi solusi bagi mereka yang ingin menembus batas baik dalam bermain maupun berkarya,” kata Melton, Rabu (17/12).

Imersi Total untuk Gamer Kompetitif

Bagi gamer yang terbiasa dengan tempo cepat dan kompetisi ketat, setiap detik adalah penentu kemenangan. Lenovo Legion Monitor Gen 10 Series hadir dengan pilihan panel IPS hingga OLED untuk seri Pro, yang mendukung refresh rate hingga 320Hz dan response time hingga 0,035ms MPRT, memastikan setiap gerakan musuh tampil tanpa jeda atau bayangan.

Dalam pertandingan FPS, misalnya, kecepatan reaksi yang didukung monitor ini bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Gamer tidak lagi harus khawatir kehilangan momentum karena keterbatasan layar, melainkan bisa fokus sepenuhnya pada strategi dan eksekusi.

Tidak hanya itu, dengan adanya dukungan VESA Adaptive Sync dan AMD FreeSync™ Premium hingga AMD FreeSync™ Premium Pro, para gamer kini tidak perlu lagi khawatir akan mengalami stuttering atau pun tearing. Teknologi ini memastikan pergerakan yang ditampilkan monitor tetap mulus.