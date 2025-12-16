Bersama MDMC, Ahmad Rizki Sadig Edukasi Mitigasi Bencana Masyarakat Tulungagung

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 21:40 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig menggelar literasi mitigasi dan tanggap bencana di Tulungagung bersama MDMC. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Anggota Fraksi PAN DPR RI Ahmad Rizki Sadig menggelar kegiatan literasi mitigasi dan tanggap bencana bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, Selasa (16/12).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Muhammadiyah, Kecamatan Besuki, itu digelar bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan diikuti ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rizki Sadig menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana.

Menurutnya, masyarakat merupakan pihak pertama yang terdampak saat bencana terjadi, sehingga perlu dibekali pemahaman dasar mengenai mitigasi dan pertolongan awal.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang. Karena itu, masyarakat harus memiliki pengetahuan dasar agar mampu menyelamatkan diri dan membantu sesama dengan cara yang benar,” kata Rizki.

Dia menjelaskan Kabupaten Tulungagung memiliki potensi kebencanaan yang cukup beragam, mulai dari gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir selatan hingga banjir dan tanah longsor di kawasan perbukitan.

Kondisi tersebut, kata Rizki, menuntut adanya edukasi kebencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan dan komunitas lokal.

“Literasi kebencanaan tidak cukup dilakukan sekali. Harus terus-menerus dan melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

