Tragis! Kakek di Pacitan Tewas Setelah Diseruduk Sapi

jatim.jpnn.com, PACITAN - Nasib tragis dialami Tukiyat (69) warga Dusun Ngrampal, Desa Worawari, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Pria lanjut usia itu meninggal dunia setelah diseruduk sapi peliharaannya sendiri.

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Senin (15/12) sekitar pukul 10.00 WIB di rumah korban.

Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny mengatakan korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah diserang sapi miliknya.

“Korban ditemukan meninggal dunia akibat diseruduk sapi peliharaannya di rumah korban,” ujar Thomas saat dikonfirmasi, Selasa (16/12).

Setelah kejadian, dua tetangga korban yang mengetahui peristiwa tersebut langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi Tukiyat ke rumah saudaranya yang berada tidak jauh dari lokasi. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia.

“Hasil pemeriksaan luar oleh petugas Puskesmas Kebonagung ditemukan luka di kepala bagian belakang, hidung mengeluarkan darah, telinga kanan dan kiri mengalami hematum, patah tulang rusuk kanan, serta lengan kiri patah,” jelas Thomas.

Pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam kejadian tersebut. Keluarga korban juga telah menerima peristiwa ini sebagai musibah.