Surabaya Charity Night For Sumatera Kumpulkan Donasi Rp3,5 Miliar dalam Semalam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya Charity Night for Sumatera, menjadi bukti kepedulian sosial yang ditunjukan oleh masyarakat kepada korban bencana alam di Sumatera.

Ajang yang digelar Pemkot Surabaya di Graha Sawunggaling, pada Senin malam (15/12) tersebut, sukses mengumpulkan donasi sebesar Rp3,5 miliar dalam waktu satu malam.

Kegiatan juga dihadiri langsung oleh para pengusaha, tokoh masyarakat, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan acara ini bertujuan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana alam di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Aceh.

“Alhamdulillah terkumpul donasi Rp 3,5 miliar, baik yang melalui Qris maupun uang tunai,” ujar Eri.

Dia mengungkapkan, donasi yang terkumpul akan menambah bantuan sebelumnya sebesar Rp2,2 miliar, serta bantuan dalam bentuk barang senilai Rp1,2 miliar.

“Saya bersyukur. Makin banyak yang membantu semoga Sumatera segera pulih,” ucapnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menegaskan, penyaluran donasi akan dilakukan pada pemerintah daerah setempat, sesuai dengan kebutuhannya.