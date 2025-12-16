Pemotor Tewas Jadi Korban Tabrak Lari Pikap di Kebomas Gresik, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya KH Syafi’i, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Senin (15/12) petang.

Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan mobil pikap yang langsung melarikan diri seusai kejadian.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18.20 WIB. Korban diketahui bernama Ahmad Saifuddin (21) warga Desa Dahanrejo, yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi W 3118 FG.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Gresik Ipda Andri Aswoko menjelaskan kecelakaan bermula ketika korban melaju dari arah selatan menuju utara.

Saat tiba di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului kendaraan roda empat yang tidak diketahui identitasnya melalui sisi kanan.

Namun, saat melakukan manuver tersebut, posisi sepeda motor melewati marka jalan dalam kondisi belum aman.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melintas sebuah mobil pikap yang juga tidak diketahui identitasnya.

“Karena jarak sudah terlalu dekat, terjadi benturan antara sepeda motor korban dan mobil pick up tersebut,” ujar Andri, Selasa (16/12).