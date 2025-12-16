JPNN.com

Sofa Hingga Lemari Dibuang Sembarangan di Jalan Kalibokor Surabaya

Selasa, 16 Desember 2025 – 20:22 WIB
Sofa Hingga Lemari Dibuang Sembarangan di Jalan Kalibokor Surabaya - JPNN.com Jatim
Kondisi Jalan Kalibokor yang dipenuhi tumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan, bahkan ada lemari dan sofa, Selasa (16/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas pembuangan sampah sembarangan di pinggir Jalan Kalibokor I, Kecamatan Gubeng, Surabaya meresahkan warga.

Pantauan pada Selasa (16/12) menunjukkan tumpukan sampah berukuran besar dibiarkan begitu saja hingga menimbulkan kesan kumuh dan tidak sedap dipandang.

Sampah yang dibuang bukan hanya limbah rumah tangga, melainkan juga barang-barang berukuran besar seperti sofa, lemari kayu, dan bufet. Tumpukan tersebut tampak berserakan di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Jumari (57), warga setempat mengungkapkan praktik pembuangan sampah liar di lokasi tersebut sudah terjadi berulang kali, meski petugas kebersihan dari Pemkot Surabaya kerap melakukan pembersihan.

“Sudah sering dibersihkan, tetapi selalu kembali lagi. Lokasi ini terus dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Jumari, Selasa (16/12).

Sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) di kawasan itu, Jumari mengaku kerap ditegur petugas kebersihan. Namun ia menegaskan tidak mengetahui siapa pelaku pembuangan sampah tersebut.

“Saya tidak kenal siapa yang membuang. Mereka biasanya datang malam hari,” ujarnya.

Menurut Jumari, oknum pelaku umumnya menggunakan mobil pikap untuk mengangkut dan membuang sampah-sampah berukuran besar tersebut, seperti lemari dan sofa.

Sampah liar kembali menumpuk di Jalan Kalibokor Surabaya meski kerap dibersihkan petugas.
