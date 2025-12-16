KAI Daop 8 Catat 186 Ribu Tiket Terjual hingga Awal Januari untuk Angkutan Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat 186 ribu tiket untuk keberangkatan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ludes terjual, Selasa (16/12).

Jumlah tersebut setara 41 persen dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan Nataru.

Mahendro Trang Bawono, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan antusiasme masyarakat yang tinggi ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api.

“KAI terus berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan bebas kemacetan sehingga momen liburan bersama keluarga dapat dinikmati secara maksimal,” ujar Mahendro.

Mahendro merinci tiga stasiun di wilayah Daop 8 yang menjadi titik keberangkatan dengan volume pelanggan tertinggi, yakni, Stasiun Surabaya Pasar Turi: 52.606 pelanggan, Stasiun Surabaya Gubeng: 49.772 pelanggan dan Stasiun Malang: 39.706 pelanggan.

Dia menjelaskan selama 18 hari masa Angkutan Nataru, KAI Daop 8 Surabaya menyediakan kapasitas angkut rata-rata 24.964 tempat duduk per hari, atau total 449.352 tempat duduk selama periode tersebut, dengan rincian 386.064 tempat duduk pada KA Reguler dan 63.288 tempat duduk pada KA Tambahan.

“Setiap harinya, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 58 perjalanan KA, yang terdiri dari 51 KA Reguler dan 7 KA Tambahan,” katanya.

Menururnya, pengoperasian KA tambahan ini memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan relasi bagi pelanggan sehingga perjalanan dapat direncanakan dengan lebih fleksibel dan nyaman.