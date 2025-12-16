Geger, Jenazah Perempuan Ditemukan Telungkup di Sungai Wonorejo Pasuruan

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:07 WIB
Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di sungai wilayah Kecamatan Wonorejo atau tepatnya di depan pabrik Satoria, Selasa (16/12) pagi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di sungai wilayah Kecamatan Wonorejo atau tepatnya di depan pabrik Satoria, Selasa (16/12) pagi.

Warga yang melihat jenazah langsung melaporkan ke Polsek Wonorejo. Tak lama kemudian, sekitar pukul 06.30 WIB, petugas tiba langsung melakukan pengamanan dan mengevakuasi korban.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno mengatakan korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di aliran sungai.

“Setelah menerima laporan, petugas langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban,” ujar Joko.

Korban diketahui bernama Faradila Amalia Najwa warga Kabupaten Probolinggo. Identitas tersebut diperoleh setelah dilakukan pengecekan awal oleh petugas di lapangan.

Joko menjelaskan jasad korban ditemukan mengenakan jaket hitam, celana panjang krem, dan helm warna pink.

“Posisi kepala korban berada di bawah dan tidak terbawa arus sungai,” katanya.

Saat ini, jasad korban telah dievakuasi untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Pasuruan masih mendalami penyebab kematian korban dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lokasi kejadian. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

