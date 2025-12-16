Kusnadi Meninggal Dunia, PDIP Jatim Sampaikan Bela Sungkawa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Selasa (16/12).

Kusnadi yang juga tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022 itu meninggal dunia di RS dr Soetomo saat menjalani perawatan melawan kanker kelenjar getah bening dan autoimun.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Kusnadi,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono.

Deni turut mendoakan agar alamathum mendapat tempat terbaik sesuai dengan pengabdian yang telah diberikan semasa hidup. Smeoga seluruh amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

“Semoga segala dosa dan khilaf beliau semasa hidup diampuni Allah SWT, serta diterima seluruh amal ibadahnya sepanjang hidup,” ujarnya.

Deni juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan tersebut.

“Semoga keluarga besar almarhum diberikan keteguhan hati dan kekuatan dalam menghadapi masa berduka yang tidak mudah ini. Semoga doa dan dukungan ini bisa menjadi penguat bagi keluarga almarhum,” tuturnya.

Deni mengenang Kusnadi sebagai sosok kader senior yang telah banyak berkecimpung di berbagai aktivitas kepartaian dan sosial-kemasyarakatan.