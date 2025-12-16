jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar duka datang dari dunia politik, Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi meninggal dunia, Selasa (16/12).

Informasi terkait meninggalnya politikus PDI Perjuangan itu dibenarkan oleh anak sulung Kusnadi, Tonny.

“Betul, beliau berpulang Insyaallah pukul 14.01 WIB, Selasa (16/12) di samping saya anak bungsu beliau,” kata Tonny.

Tonny mengatakan ayahnya meninggal dunia di Rumah Sakit dr Soetomo saat sedang menjalani perawatan karena menderita kanker kelenjar getah bening dan autoimun.

Rencananya, jenazah Kusnadi akan dimakamkan di TPU Sedati, Sidoarjo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono menyampaikan duka cita atas meninggalnya pria kelahiran 7 Desember 1958 ini.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Kusnadi,” ujar Deni.

Deni mendoakan semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dia juga berharap almarhum mendapat tempat terbaik sesuai dengan pengabdian yang telah diberikan semasa hidup.