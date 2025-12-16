Mahasiswa FKUC Temukan Banyak Penyakit Tak Terdeteksi di Mojokerto

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra (FKUC) menggelar pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di Desa Podorejo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Antusiasme warga dalam melakukan pemeriksaan menjadi potret masih minimnya akses serta kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan preventif.

Kegiatan yang dikemas dalam Camping Jurusan (Campjur) FKUC 2025 itu melibatkan sebanyak 82 mahasiswa semester pertama yang turun langsung memberikan pelayanan kesehatan dasar dan edukasi kepada masyarakat.

Campjur FKUC 2025 menjadi langkah awal mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra dalam menjalani early clinical exposure, yakni pengenalan praktik pelayanan kesehatan sejak awal masa studi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi juga berhadapan langsung dengan kondisi kesehatan riil di masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, warga memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, mulai dari pemeriksaan tanda vital, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tumbuh kembang anak, hingga pemeriksaan laboratorium sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat. Mahasiswa juga memberikan vitamin, pengobatan dasar, serta edukasi kesehatan sesuai kebutuhan warga.

Dari hasil pemeriksaan, mahasiswa menemukan sejumlah persoalan kesehatan yang selama ini jarang terdeteksi. Pada kelompok dewasa hingga lanjut usia, banyak ditemukan kasus hipertensi, kadar gula darah tinggi, hiperurisemia, serta keluhan nyeri otot dan sendi.

Sementara itu, pada kelompok anak-anak masih dijumpai kasus batuk pilek, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta permasalahan gizi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian warga baru memeriksakan kondisi kesehatannya ketika keluhan sudah dirasakan cukup berat.

Selain pemeriksaan, mahasiswa juga memberikan edukasi kesehatan yang menekankan pentingnya upaya preventif, antara lain penerapan pola makan seimbang, pencegahan penyakit metabolik, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penggunaan tabir surya sebagai langkah pencegahan kanker kulit.