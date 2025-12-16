Ancaman Tambang Ilegal di Sekitar Telaga Ngebel, Pemkab Ponorogo Bertindak

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 18:00 WIB
Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo melakukan razia terhadap truk tambang bermuatan lebih di wilayah Ponorogo, sebagai bagian dari upaya penanganan dampak aktivitas tambang dan kendaraan bertonase berat terhadap kerusakan jalan dan keselamatan lalu lintas. Antara/HO - Prastyo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan langkah penanganan terhadap aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Ngebel dan Jenangan. Keberadaan tambang tanpa izin itu dinilai merusak lingkungan, mempercepat kerusakan jalan, serta meningkatkan risiko bencana dan kecelakaan lalu lintas.

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan aktivitas tambang ilegal menjadi perhatian serius karena dampaknya lebih banyak merugikan masyarakat dan daerah, sementara keuntungannya hanya dinikmati segelintir pihak.

"Kalau memang niat menambang, seharusnya semua legal," ujar Lisdyarita, Senin (15/12).

Berdasarkan data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), tambang berizin di Ponorogo hanya tercatat di tiga titik. Selebihnya dinyatakan tidak memiliki izin resmi.

Pemkab juga menyoroti lokasi tambang yang berada di sekitar kawasan Telaga Ngebel, destinasi wisata unggulan sekaligus sumber air baku masyarakat. Aktivitas alat berat dan pengerukan lahan dikhawatirkan mengganggu kelestarian telaga tersebut.

"Justru karena belum bisa dipastikan dampaknya, kami khawatir aktivitas tambang ini merusak Telaga Ngebel," kata Lisdyarita yang akrab disapa Bunda Rita.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Ponorogo akan menginventarisasi pemilik tambang ilegal dan mengundang mereka untuk duduk bersama pada awal 2026. Langkah ini ditempuh untuk mencari solusi, termasuk mendorong pengurusan izin sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami tidak ingin sampai terjadi bencana di Ngebel dan sekitarnya," tuturnya.

Pemkab Ponorogo menyiapkan langkah penanganan tambang ilegal di Ngebel dan Jenangan demi mencegah kerusakan lingkungan dan bencana.
Sumber Antara
