JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Jamin Stabilitas Harga dan Stok Pangan Saat Nataru

Pemkot Surabaya Jamin Stabilitas Harga dan Stok Pangan Saat Nataru

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:31 WIB
Pemkot Surabaya Jamin Stabilitas Harga dan Stok Pangan Saat Nataru - JPNN.com Jatim
Ilustrasi bahan pokok di Surabaya mengalami kenaikan menjelang akhir tahun Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan kondisi harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di Kota Pahlawan tetap terkendali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan secara umum pergerakan harga bahan pokok di Surabaya masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski ada kenaikan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar.

Baca Juga:

“Salah satu yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit. Itu dipengaruhi cuaca ekstrem dan gangguan produksi di daerah sentra. Namun, harga di Surabaya masih di bawah harga acuan tertinggi dari kementerian,” kata Eri, Senin (15/12).

Eri menyatakan Pemkot Surabaya terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi gejolak harga selama periode libur akhir tahun.

Sinergi dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga:

“Kami rutin melakukan pertemuan dengan OJK, Bank Indonesia, dan Forkopimda untuk membahas kesiapan bahan pokok menghadapi Nataru,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan stok bahan pangan di Surabaya dalam kondisi aman dan mencukupi. Menurutnya, mayoritas harga komoditas juga relatif stabil.

Wali Kota Eri sebut kenaikan bahan pokok menjelang Nataru masih dalam batas wajar.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Wali Kota Surabaya Kota Surabaya harga bapok surabaya ketersediaan bapok surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU