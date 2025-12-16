JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Ajukan Pembangunan Rusun ke Kementerian PKP

Pemkot Surabaya Ajukan Pembangunan Rusun ke Kementerian PKP

Selasa, 16 Desember 2025 – 13:08 WIB
Pemkot Surabaya Ajukan Pembangunan Rusun ke Kementerian PKP - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya tengah menyusun rencana pengajuan pembangunan rumah susun (rusun) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam rencana tersebut, Pemkot Surabaya akan menyiapkan lahan, sementara pelaksanaan pembangunan fisik diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PKP.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan usulan pembangunan rusun masih berada pada tahap kajian dan perhitungan matang, termasuk penentuan konsep hunian serta pola pengelolaannya ke depan.

Baca Juga:

“Rusun ini kami usulkan ke kementerian agar pembangunannya bisa dilaksanakan oleh kementerian. Pemkot menyiapkan lahannya, lalu disampaikan ke Kementerian PKP. Saat ini masih dalam tahap penghitungan,” ujar Eri, Senin (15/12).

Menurut Eri, kehati-hatian diperlukan dalam menentukan bentuk rusun yang akan dibangun.

Terlebih jika skema yang dipilih adalah rumah susun sewa (rusunawa) karena seluruh beban pemeliharaan nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca Juga:

“Konsepnya harus benar-benar dihitung. Kalau bentuknya rusunawa maka bebannya ada di pemerintah kota. Itu nanti harus diatur aturan mainnya,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Surabaya telah melakukan survei lapangan untuk memastikan kesiapan lahan sebelum resmi mengajukan usulan ke Kementerian PKP dan menerima arahan teknis lanjutan.

Pemkot Surabaya masih mengkaji rencana pembangunan rusun, berharap dibantu Kementerian PKP.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya rencana bangun rusun pembangunan rusun baru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU