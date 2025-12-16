Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (16/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Pakis, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, Karangploso, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Singosari, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Donomulyo, Karangploso, Kepanjen, Pagak, Pakisaji, Pujon, dan Wagir. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.