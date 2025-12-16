Kronologi Kecelakaan Maut di Jalur Bromo yang Menewaskan 2 Orang

jatim.jpnn.com, MALANG - Kecelakaan tunggal terjadi di jalur wisata Bromo–Tengger–Semeru, tepatnya di tanjakan Wedi Ireng, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin (15/12) siang.

Sebuah mobil Toyota Fortuner yang mengangkut rombongan wisatawan terjun ke jurang setelah diduga mengalami gangguan pengereman

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menjelaskan kejadian itu bermula sekitar pukul 14.30 WIB saat kendaraan berwarna hitam tersebut melaju dari arah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menuju Kabupaten Malang.

Mobil dikemudikan oleh ED (54), warga asal Bandung, dengan membawa total lima orang penumpang.

saat melintasi jalur menurun di kawasan tanjakan Wedi Ireng, pengemudi mendapati kendaraan tidak merespons saat dilakukan pengereman.

“Pengemudi merasakan rem tidak berfungsi saat melintas di jalur tersebut,” kata Chelvin.

Menyadari kendaraan sulit dikendalikan, pengemudi berupaya menghindari risiko yang lebih besar dengan membanting setir ke arah kanan.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil menghentikan laju mobil. Kendaraan justru keluar jalur dan terperosok ke area bawah jalan.