Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Bakal Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (16/12).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-13 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.