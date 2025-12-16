Kecelakaan Maut di Jalur Bromo, 2 Orang Dilaporkan Tewas

jatim.jpnn.com, MALANG - Mobil Toyota Fortuner mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata Bromo–Tengger–Semeru, tepatnya di tanjakan Wedi Ireng, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin (15/12) siang.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menjelaskan saat kejadian mobil berwarna hitam ini membawa lima penumpang.

“Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Kendaraan dikemudikan pria berinisial ED usia 54 tahun, asal Bandung,” kata Chelvin.

Dia menjelaskan, mulanya mobil yang mengangkut rombongan wisatawan melaju dari arah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menuju Kabupaten Malang.

Saat melintasi jalur menurun di tanjakan Wedi Ireng, kendaraan diduga mengalami gangguan pengereman.

“Sesampainya di tanjakan Wedi Ireng, kendaraan diduga mengalami rem blong. Pengemudi kemudian membanting setir ke kanan, namun kendaraan justru terperosok dan jatuh ke bawah jalur,” jelasnya.

Akibatnya, satu penumpang perempuan inisial ASI (70),warga Jalan Ikan Tengiri, Kota Malang, dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara satu korban lainnya inisial ASA (70) yang masih saudara kandung ASI, sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal dunia saat menjalani perawatan.