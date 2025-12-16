JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Jalur Bromo, 2 Orang Dilaporkan Tewas

Kecelakaan Maut di Jalur Bromo, 2 Orang Dilaporkan Tewas

Selasa, 16 Desember 2025 – 10:35 WIB
Kecelakaan Maut di Jalur Bromo, 2 Orang Dilaporkan Tewas - JPNN.com Jatim
Mobil Toyota Fortuner kecelakaan tunggal di jalur wisata Bromo–Tengger–Semeru, tepatnya di tanjakan Wedi Ireng, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin (15/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Mobil Toyota Fortuner mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata Bromo–Tengger–Semeru, tepatnya di tanjakan Wedi Ireng, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin (15/12) siang.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menjelaskan saat kejadian mobil berwarna hitam ini membawa lima penumpang.

“Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Kendaraan dikemudikan pria berinisial ED usia 54 tahun, asal Bandung,” kata Chelvin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, mulanya mobil yang mengangkut rombongan wisatawan melaju dari arah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menuju Kabupaten Malang.

Saat melintasi jalur menurun di tanjakan Wedi Ireng, kendaraan diduga mengalami gangguan pengereman.

“Sesampainya di tanjakan Wedi Ireng, kendaraan diduga mengalami rem blong. Pengemudi kemudian membanting setir ke kanan, namun kendaraan justru terperosok dan jatuh ke bawah jalur,” jelasnya.

Baca Juga:

Akibatnya, satu penumpang perempuan inisial ASI (70),warga Jalan Ikan Tengiri, Kota Malang, dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara satu korban lainnya inisial ASA (70) yang masih saudara kandung ASI, sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Kecelakaan tunggal di kawasan Bromo libatkan mobil Fortuner, dua orang meninggal dunia
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Bromo kecelakaan bromo Kecelakaan tunggal bromo mobil kecelakaan bromo kecelakaan maut kecelakaan tunggal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU