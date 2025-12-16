Cuaca Jawa Timur 16 Desember 2025, Pagi Sampai Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (16/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Magetan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Gresik dan Lamongan. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)