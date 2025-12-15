Hari Keempat Pencarian, SAR Kerahkan KN Permadi Cari ABK Hilang di Laut Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kapal nelayan dilaporkan tenggelam saat berlayar di perairan utara Paciran, Lamongan sekitar 10 mil laut dari daratan pada Kamis (11/12).

Dari total sebelas anak buah kapal (ABK), sepuluh di antaranya diselamatkan nelayan setempat, sedangkan satu lainnya masih dalam pencarian.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Surabaya mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR 249 Permadi untuk melakukan pencarian ABK nelayan yang dilaporkan hilang tersebut.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan korban bernama Uddin (40), ABK kapal nelayan Raja Jaya yang hilang setelah kapal yang ditumpanginya mengalami kebocoran dan tenggelam.

"Setelah menerima laporan, kami mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Bojonegoro dan menurunkan KN SAR 249 Permadi untuk memperluas pencarian di laut,” kata Nanang dalam keterangan resmi yang diterima di Lamongan, Senin (15/12).

Memasuki hari keempat operasi SAR, tim gabungan mengerahkan dua Search and Rescue Unit (SRU) laut.

SRU pertama menggunakan KN SAR 249 Permadi dengan cakupan penyisiran sekitar 15,73 mil laut, sedangkan SRU kedua dari Satpolair Polres Lamongan menggunakan speedboat dengan luas pencarian sekitar 7,32 mil laut.

Sementara itu, Koordinator Unit Siaga SAR Bojonegoro Nanang Pujo selaku On Scene Coordinator (OSC) menyampaikan bahwa proses pencarian terkendala kondisi cuaca.