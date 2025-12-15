SMA Taruna Nusantara Malang Perkuat Karakter dan Akademik Menuju Generasi Emas 2045

jatim.jpnn.com, MALANG - SMA Taruna Nusantara Kampus Malang menyatakan komitmennya dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 dengan mengintegrasikan pembinaan karakter dan prestasi akademik secara seimbang bagi para siswa.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui sarasehan pendidikan bertajuk Karakter atau Akademik: Mempersiapkan Generasi Emas, Menyongsong Indonesia Emas 2045 yang digelar di Kampus SMA Taruna Nusantara Malang, Senin (15/12).

Sarasehan menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan nasional sebagai narasumber, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai, Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Hariyono, serta Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Widodo.

Selain itu, kepala sekolah SMA Taruna Nusantara dari berbagai kampus di Indonesia turut hadir, termasuk dari IKN, Pagar Alam, dan Langowan, serta kepala SMA dan SMK se-Jawa Timur. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Kepala SMA Taruna Nusantara Malang Mayjen TNI (Purn) Mahbub Junaedi mengatakan sarasehan ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun operasional SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, yang berlangsung sejak 15 Desember 2024 hingga 15 Desember 2025.

“Hasil utama dari diskusi para narasumber menyepakati bahwa pembinaan karakter dan akademik tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan dalam sistem pendidikan,” ujar Mahbub kepada wartawan usai sarasehan.

Baca Juga: Kadindik Jatim Ajak Siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

Dia mengatakan sistem pendidikan di SMA Taruna Nusantara menempatkan pembentukan karakter sebagai fondasi utama, tanpa mengesampingkan capaian akademik siswa.

“Tujuan kami adalah membangun pola pendidikan yang mengutamakan karakter, namun tetap mendorong prestasi akademik secara optimal,” katanya.