Wali Kota Eri Rotasi & Lantik 79 Pejabat Eselon III dan IV, Tekankan Adaptasi-Kinerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merotasi sekaligus melantik 79 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pelantikan digelar di Balai Kota Surabaya, Senin (15/12).

Eri mengatakan rotasi jabatan dilakukan untuk membentuk aparatur yang adaptif, berpengalaman, dan tidak terjebak pada zona nyaman.

Dia menyebut pejabat yang telah menduduki jabatan selama lebih dari tiga tahun perlu mendapatkan tantangan baru agar kemampuan kepemimpinan terus terasah.

“Ini berdasarkan data dari Baperjakat Kota Surabaya. Saya ingin ada komitmen bersama. Ketika sudah tiga sampai empat tahun menjabat, ya sudah harus pindah,” ujar Eri.

Menurut Eri, terlalu lama berada di satu posisi justru tidak baik bagi organisasi. Hal tersebut berpotensi membuat pejabat merasa nyaman dan sulit berkembang, bahkan menurunkan kualitas kinerja tim.

“Kalau terlalu lama menjadi adi ‘raja’ di satu tempat, akhirnya tidak punya pengalaman, tidak terbiasa beradaptasi. Seorang kepala dinas atau pejabat itu harus bisa menciptakan, membentuk, dan memimpin tim yang baik, di mana pun dia ditempatkan,” tegasnya.

Eri menilai rotasi jabatan merupakan bentuk ujian kepemimpinan. Pejabat yang sebelumnya berhasil di satu posisi, belum tentu sukses di tempat baru dengan karakter dan tantangan berbeda.

“Hari ini kami uji. Yang kemarin berhasil, apakah di tempat baru juga bisa berhasil? Pemimpin yang baik itu punya karakter kuat. Di mana pun ditempatkan, dia harus tetap bersinar,” katanya.