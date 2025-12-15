Jaga Stok Darah Surabaya, GBT Laras Imbang Gandeng Rotary & PMI Gelar Donor Darah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upaya menjaga ketersediaan stok darah di Kota Surabaya terus diperkuat melalui kolaborasi lintas elemen.

Salah satunya dilakukan oleh GBT Laras Imbang yang menggelar kegiatan donor darah bertajuk “Setetes Darah, Sejuta Harapan untuk Kehidupan” di L2 Rainbow Area, BG Junction Mall Surabaya, Minggu (14/12).

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Founder Day ke-74 GBT Laras Imbang, sekaligus wujud kepedulian terhadap kebutuhan darah yang terus meningkat di fasilitas kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, GBT Laras Imbang menggandeng Rotary Club of Surabaya West, Rotary Club of Jembatan Merah Surabaya, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya.

Direktur GBT Laras Imbang Maria Septiani Sumargo menyampaikan bahwa donor darah ini bukan kegiatan perdana yang digelar pihaknya. Meski demikian, respons masyarakat di luar perkiraan panitia.

“Begitu acara dimulai sekitar jam 10 pagi, area donor langsung dipenuhi masyarakat. Hingga akhir kegiatan, terkumpul 297 kantong darah,” ujar Maria.

Dia menjelaskan, pemilihan lokasi di pusat perbelanjaan bertujuan mendekatkan layanan donor darah kepada masyarakat sekaligus memperluas partisipasi publik dalam aksi kemanusiaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menutup peringatan Founder Day ke-74 dengan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan stok darah,” tambahnya.