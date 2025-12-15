Siap Saingi TikTok dan Reels, Sople Jadi Platform Video Pendek Asal Indonesia

JPNN.com

Senin, 15 Desember 2025 – 16:10 WIB
Marketing Director Social Labs Roys Tanani menyatakan Sople menjadi platform video pendek asal Indonesia yang mendukung kreator berkembang dan menghasilkan cuan lebih cepat. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia resmi memiliki platform video pendek karya anak bangsa. Sople, platform video pendek yang dikembangkan dari Indonesia, hadir dengan misi memperkuat ketahanan digital nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Marketing Director Social Labs Roys Tanani mengatakan selama ini pasar video pendek global dikuasai platform asing seperti TikTok dari Tiongkok serta Instagram Reels dan YouTube Shorts dari Amerika Serikat.

“Indonesia termasuk lima negara dengan populasi terbesar di dunia, tetapi kita belum punya platform video pendek sendiri. Karena itu, kami membangun Sople, platform video pendek pertama yang lahir dari Indonesia,” kata Roys di Surabaya, Senin (15/12).

Dia mengatakan kehadiran Sople bukan sekadar menjadi alternatif hiburan, melainkan bagian dari upaya membangun kemandirian digital nasional.

“Tujuan kami bukan hanya ketahanan pangan, tetapi juga ketahanan digital. Ke depan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen platform asing, tetapi juga penghasil konten dan devisa digital,” ujarnya.

Roys menyebut industri video pendek diproyeksikan tumbuh sangat pesat. Dalam 10 tahun ke depan, nilainya diperkirakan meningkat hingga 10 kali lipat.

“Semua profesi sekarang bisa menjadi content creator, termasuk jurnalis, pendidik, hingga pelaku UMKM, bahkan penjualan sekarang hampir semuanya menggunakan video dan live shopping,” jelasnya.

Berbeda dengan platform global, Sople menawarkan skema monetisasi yang lebih ramah bagi kreator pemula. Kreator sudah bisa memperoleh pendapatan sejak 1.000 view pertama.

